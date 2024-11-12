Россиян предупредили о подорожании товаров первой необходимости

«Цены на муку, сахар, соль, молоко и молочные продукты пока остаются на уровне сентября 2024 года. Ожидается значительное повышение цен на сыр, так как наблюдается дефицит сычужного фермента. Также цены на товары могут подскочить из-за роста ключевой ставки, удорожания кредитов, повышения уровня безработицы, снижения экспорта, несмотря на наращивание объемов экспорта-импорта с Китаем», — отметила экономист.