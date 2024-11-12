Россия рассчитывает на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков в РФ

«Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами. Полеты сейчас осуществляет только российский “Аэрофлот”, выполняя 12 регулярных рейсов в неделю. Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков», — сказал он.