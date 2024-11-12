«Мы заинтересованы в расширении прямого авиасообщения между нашими странами. Полеты сейчас осуществляет только российский “Аэрофлот”, выполняя 12 регулярных рейсов в неделю. Рассчитываем на увеличение частоты рейсов, развитие маршрутной сети, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков», — сказал он.
Россия рассчитывает на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков в РФ
НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия рассчитывает на расширение прямого авиасообщения с Индией, а также на возобновление полетов индийских авиаперевозчиков в РФ. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.