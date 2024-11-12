«Роснефть» назвала статью WSJ о поглощении компаний отвлечением внимания

«Роснефть» назвала «беспрецедентным потоком сообщений» данные о том, что компания якобы собирается поглотить «основных игроков отечественной нефтянки».
Нефтяная компания сообщила:
«В связи с беспрецедентным потоком сообщений зарубежных СМИ о якобы готовящейся консолидации активов российской нефтяной отрасли с прямым намеком на намерение “Роснефти” поглотить основных игроков отечественной нефтянки, считаем необходимым сообщить.
Ваши усилия увенчались полным успехом. Коварные намерения И. И. Сечина по поглощению ненужных компании активов сорваны исключительно вашими усилиями. Небольшая проблема заключается в том, что предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике, а представляют собой, в лексике известных органов, попытку «отвлечения внимания на негодный объект», который вам, по всей видимости, известен и скорее всего проявится как альтернатива «злодею Сечину».
В случае реализации плана Б, хотелось бы рассмотреть возможность компенсации морального ущерба несчастным жертвам корыстных интриг со стороны участников увлекательной PR-кампании.
In God we trust".
9 ноября газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой со ссылкой на осведомленные источники сообщала о сценарии консолидации «Роснефти», «Газпромнефти» и ЛУКОЙЛа. Издание назвало этот сценарий «одним из обсуждаемых». Объединенная компания может стать вторым производителем сырой нефти в мире, уступая только Aramco, а объем добываемой нефти мог бы почти в три раза превзойти Exxon Mobil, говорилось в статье. Представитель ЛУКОЙЛа в комментарии WSJ сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о слиянии.