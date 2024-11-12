«Роснефть» назвала статью WSJ о поглощении компаний отвлечением внимания

9 ноября газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой со ссылкой на осведомленные источники сообщала о сценарии консолидации «Роснефти», «Газпромнефти» и ЛУКОЙЛа. Издание назвало этот сценарий «одним из обсуждаемых». Объединенная компания может стать вторым производителем сырой нефти в мире, уступая только Aramco, а объем добываемой нефти мог бы почти в три раза превзойти Exxon Mobil, говорилось в статье. Представитель ЛУКОЙЛа в комментарии WSJ сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о слиянии.