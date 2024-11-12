Рижский вокзал оценили в ₽1 млрд перед продажей

РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около 1 млрд руб. на предстоящем заседании совета директоров. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с повесткой собрания, и подтвердил собеседник, близкий к госкомпании. Другие его детали, включая возможного покупателя актива и сроки реализации, им неизвестны.
Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК обратился за комментарием в аппарат вице-премьера Виталия Савельева, который возглавляет совет директоров холдинга. Также РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэра и правительства Москвы.
Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября, говорилось в сообщении монополии. Но его результаты не раскрывались, а уже в начале ноября РЖД сообщили, что эта тема будет вновь рассмотрена уже на собрании в середине ноября. Причины реализации актива холдинг тогда не комментировал.
Чем известен Рижский вокзал
Строительство вокзала на севере столицы у площади Крестовской заставы началось в 1897 году. Его инициатором выступало «Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», которое занималось возведением железной дороги, соединившей Москву с латвийским портовым городом Виндава (сейчас — Вентспилс). Именно в его честь и получил свое первое название вокзал, открывшийся в 1901 году.
Здание было построено по проекту архитекторов Станислава Бржозовского и Юлия Дидерихса. Оно состоит из трех двухэтажных частей, соединенных между собой одноэтажными переходами. Все строения выполнены в неорусском стиле: так, на фасадах можно увидеть арочные ниши, украшенные витыми и гладкими полуколонками с бусинами, а оконные и дверные проемы оформлены резными наличниками, кокошниками и гирьками. В январе 2021 года ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.
Вокзал сохранял название Виндавский до середины 1930-х годов прошлого века. Затем он стал Балтийским, а с 1942 года — Ржевским. Свое нынешнее наименование Рижский вокзал получил в 1946 году. В конце 1920-х годов рядом с ним на месте железнодорожного пакгауза построили двухэтажное здание Музея транспорта. На территории вокзала в разное время снимали такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате» и «Вокзал для двоих». А в майские праздники отсюда обычно отправлялся «Поезд Победы».
С 1 марта 2023 года до 1 сентября 2024 года станция «Москва-Рижская» была закрыта на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры по проекту МЦД-4. Как сообщала пресс-служба Московской железной дороги в августе 2024-го, в ходе реконструкции переустроены железнодорожные пути для запуска диаметра, система управления движением переведена на цифровую, построены две новые платформы длиной 270 м.
К началу 2024 года в районе вокзала должен был быть построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рижская», который объединит МЦД-2 и МЦД-4, сообщал дептранс Москвы в июне 2022-го. Предполагалось, что впоследствии в него должны войти также МЦД-3, две станции метро и Большой кольцевой линии. Через ТПУ пройдет и высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург.
По состоянию на ноябрь 2024 года Рижский вокзал обслуживает только дальние пригородные маршруты в направлении станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и Дедовск. Всего в будние дни курсирует семь пар электричек, в выходные — восемь. До весны 2021-го года с вокзала отправлялись поезда в Псков и Великие Луки, а до 2020 года — в Ригу.