Рижский вокзал оценили в ₽1 млрд перед продажей

Вокзал сохранял название Виндавский до середины 1930-х годов прошлого века. Затем он стал Балтийским, а с 1942 года — Ржевским. Свое нынешнее наименование Рижский вокзал получил в 1946 году. В конце 1920-х годов рядом с ним на месте железнодорожного пакгауза построили двухэтажное здание Музея транспорта. На территории вокзала в разное время снимали такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате» и «Вокзал для двоих». А в майские праздники отсюда обычно отправлялся «Поезд Победы».