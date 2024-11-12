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Рижский вокзал оценили в ₽1 млрд перед продажей

РЖД вновь рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала на севере Москвы. Совет директоров компании обсудит это на заседании во вторник, 12 ноября. Холдинг оценил вокзал примерно в 1 млрд руб.

Источник: РИА "Новости"

РЖД рассмотрят вопрос об одобрении сделки по продаже Рижского вокзала со стоимостью около 1 млрд руб. на предстоящем заседании совета директоров. Об этом РБК рассказал источник, знакомый с повесткой собрания, и подтвердил собеседник, близкий к госкомпании. Другие его детали, включая возможного покупателя актива и сроки реализации, им неизвестны.

Представитель РЖД от комментариев отказался. РБК обратился за комментарием в аппарат вице-премьера Виталия Савельева, который возглавляет совет директоров холдинга. Также РБК обратился за комментарием в пресс-службу мэра и правительства Москвы.

Вопрос о предварительном одобрении сделки по продаже Рижского вокзала был включен в повестку совета директоров еще в конце сентября, говорилось в сообщении монополии. Но его результаты не раскрывались, а уже в начале ноября РЖД сообщили, что эта тема будет вновь рассмотрена уже на собрании в середине ноября. Причины реализации актива холдинг тогда не комментировал.

Чем известен Рижский вокзал

Строительство вокзала на севере столицы у площади Крестовской заставы началось в 1897 году. Его инициатором выступало «Общество Московско-Виндаво-Рыбинской железной дороги», которое занималось возведением железной дороги, соединившей Москву с латвийским портовым городом Виндава (сейчас — Вентспилс). Именно в его честь и получил свое первое название вокзал, открывшийся в 1901 году.

Здание было построено по проекту архитекторов Станислава Бржозовского и Юлия Дидерихса. Оно состоит из трех двухэтажных частей, соединенных между собой одноэтажными переходами. Все строения выполнены в неорусском стиле: так, на фасадах можно увидеть арочные ниши, украшенные витыми и гладкими полуколонками с бусинами, а оконные и дверные проемы оформлены резными наличниками, кокошниками и гирьками. В январе 2021 года ансамбль Рижского вокзала включили в реестр объектов культурного наследия регионального значения.

Вокзал сохранял название Виндавский до середины 1930-х годов прошлого века. Затем он стал Балтийским, а с 1942 года — Ржевским. Свое нынешнее наименование Рижский вокзал получил в 1946 году. В конце 1920-х годов рядом с ним на месте железнодорожного пакгауза построили двухэтажное здание Музея транспорта. На территории вокзала в разное время снимали такие фильмы, как «Семнадцать мгновений весны», «Баллада о солдате» и «Вокзал для двоих». А в майские праздники отсюда обычно отправлялся «Поезд Победы».

С 1 марта 2023 года до 1 сентября 2024 года станция «Москва-Рижская» была закрыта на ремонт и модернизацию железнодорожной инфраструктуры по проекту МЦД-4. Как сообщала пресс-служба Московской железной дороги в августе 2024-го, в ходе реконструкции переустроены железнодорожные пути для запуска диаметра, система управления движением переведена на цифровую, построены две новые платформы длиной 270 м.

К началу 2024 года в районе вокзала должен был быть построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ) «Рижская», который объединит МЦД-2 и МЦД-4, сообщал дептранс Москвы в июне 2022-го. Предполагалось, что впоследствии в него должны войти также МЦД-3, две станции метро и Большой кольцевой линии. Через ТПУ пройдет и высокоскоростная магистраль Москва — Санкт-Петербург.

По состоянию на ноябрь 2024 года Рижский вокзал обслуживает только дальние пригородные маршруты в направлении станций Новоиерусалимская, Волоколамск, Шаховская, Румянцево и Дедовск. Всего в будние дни курсирует семь пар электричек, в выходные — восемь. До весны 2021-го года с вокзала отправлялись поезда в Псков и Великие Луки, а до 2020 года — в Ригу.