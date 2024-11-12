РФ отмечает возможности роста поставок СПГ и угля в Индию

«Мы нарастили отгрузки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты. Возможности для дальнейшего увеличения товарооборота связываем с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля», — сказал он.
По словам Мантурова, российские компании также обладают необходимыми компетенциями для участия в создании объектов традиционной электрогенерации — от предоставления инжиниринговых услуг до поставки современного оборудования.
Ранее первый вице-премьер заявил, что Россия заинтересована в организации долгосрочных поставок СПГ и угля в Индию.