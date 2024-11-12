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РФ отмечает возможности роста поставок СПГ и угля в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия видит возможности роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) и угля в Индию и связывает с этим возможности для увеличения товарооборота между двумя странами. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.

Источник: Reuters

«Мы нарастили отгрузки востребованных видов топлива, включая сырую нефть и нефтепродукты. Возможности для дальнейшего увеличения товарооборота связываем с поставками СПГ, энергетического и коксующегося угля», — сказал он.

По словам Мантурова, российские компании также обладают необходимыми компетенциями для участия в создании объектов традиционной электрогенерации — от предоставления инжиниринговых услуг до поставки современного оборудования.

Ранее первый вице-премьер заявил, что Россия заинтересована в организации долгосрочных поставок СПГ и угля в Индию.