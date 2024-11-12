РФ отмечает возможности роста поставок СПГ и угля в Индию

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Россия видит возможности роста поставок сжиженного природного газа (СПГ) и угля в Индию и связывает с этим возможности для увеличения товарооборота между двумя странами. Об этом сообщил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на пленарном заседании межправительственной российско-индийской комиссии.