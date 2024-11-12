Резкий рост биткоина вызвал массовую «экстремальную жадность» на крипторынке

«Индекс страха и жадности», отражающий эмоциональное состояние крипторынка, 12 ноября 2024 года достиг 80 баллов, что является высшим показателем с 9 апреля. Отчетливым фактором, повлиявшим на текущий рост индекса, стал исторический максимум, установленный биткоином.
Расчет индекса основывается на параметрах, включающих состояние рынка, уровень волатильности, активность обсуждений в социальных сетях, доминирование биткоина, а также тренды поисковых запросов и прочие факторы.
Прошедшую неделю можно назвать знаменательной для крипторынка — 5 ноября в США состоялись президентские выборы, где победу одержал Дональд Трамп, а в течение последующих семи дней курс биткоина продолжал ставить новые рекорды. Он подорожал на 30% и достиг максимального значения в $89 800 на платформе Binance 12 ноября. Последние три дня инвесторы проявляют «чрезвычайную жадность», согласно настроениям рынка.
Победа Трампа стала важным катализатором роста первой криптовалюты. Его обещания о поддержке криптоиндустрии вдохновили участников рынка. Суточные объемы торгов криптовалютами, которые в октябре составляли около $100 млрд, превысили $200 млрд в начале ноября, а накануне выборов достигли $429 млрд. Общая капитализация крипторынка за сутки увеличилась на 7,3%, преодолев отметку в $3 трлн. Объем торгов американских спотовых биткоин-ETF превысил $7 млрд, с $4,5 млрд, приходящихся на фонд iShares Bitcoin Trust от BlackRock.
Эксперты утверждают, что эмоциональная природа крипторынка делает его склонным к проявлениям жадности в периоды роста, что зачастую приводит к страху упустить выгоду. По их мнению, чрезмерная жадность может указывать на возможную коррекцию рынка. Весной текущего года индекс достигал 83 баллов, прежде чем последовала коррекция. На пике предыдущего рыночного цикла, с декабря 2020 года по февраль 2021 года, пиковые значения индекса (90−95 баллов) наблюдались перед существенным снижением цены биткоина на более чем 20%.
Аналитики смотрят на будущее биткоина с оптимизмом. Ожидается, что администрация Трампа создаст благоприятные условия для развития криптоиндустрии. Эксперты компании Bernstein советуют инвесторам как можно скорее вкладываться в криптовалютный рынок в связи с новыми историческими максимумами.
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