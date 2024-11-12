Резкий рост биткоина вызвал массовую «экстремальную жадность» на крипторынке

Эксперты утверждают, что эмоциональная природа крипторынка делает его склонным к проявлениям жадности в периоды роста, что зачастую приводит к страху упустить выгоду. По их мнению, чрезмерная жадность может указывать на возможную коррекцию рынка. Весной текущего года индекс достигал 83 баллов, прежде чем последовала коррекция. На пике предыдущего рыночного цикла, с декабря 2020 года по февраль 2021 года, пиковые значения индекса (90−95 баллов) наблюдались перед существенным снижением цены биткоина на более чем 20%.