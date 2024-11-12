Правила общения в сети: как не стать жертвой мошенников

Как безопасно общаться онлайн

Если вы получили подозрительное сообщение от знакомого, в первую очередь, обратите внимание на содержание и стиль письма. Задумайтесь, характерны ли для этого человека описанные в сообщении события или просьбы. Если нет, то свяжитесь с отправителем другим способом и лично уточните информацию.

Всегда обращайте внимание на ссылки в сообщениях. Вредоносные программы могут маскироваться под популярные сайты, поэтому проверьте название ссылки на наличие ошибок, прежде чем переходить по ней. Если адрес ссылки вам неизвестен, не торопитесь вводить свои данные, лучше изучите его содержание и попробуйте найти информацию в интернете.

Помните, что надежные организации, например банки или мобильные операторы, не отправляют важные уведомления через мессенджеры с неизвестных номеров. Вместо этого они используют официальные приложения или авторизованные аккаунты.

Дополнительные меры безопасности в мессенджерах

Мессенджеры предлагают множество функций для повышения безопасности пользователей. В некоторых из них доступна настройка двухфакторной аутентификации и пароля, запрашиваемого при попытке входа с нового устройства или передаче прав на аккаунт. Также можно приостановить автоматическую загрузку медиафайлов, чтобы сохранять только те файлы, которые пользователь выбрал для скачивания.

В дополнительных настройках мессенджеров можно установить конкретные параметры общения, например автоматическое удаление сообщений, ограничение на пересылку сообщений, запрет на звонки с незнакомых номеров и другие полезные функции.

Что не стоит публиковать в открытом профиле в соцсетях

Последствия необдуманных публикаций и неправильного оформления профиля в соцсетях могут быть самыми неприятными — от бана до встреч с мошенниками. Поэтому не стоит делиться в соцсетях определенной информацией о своей жизни ради личной безопасности.