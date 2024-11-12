Правила общения в сети: как не стать жертвой мошенников

Мы активно пользуемся мессенджерами и социальными сетями: заводим новые знакомства, общаемся, обмениваемся комментариями — словом, чувствуем себя комфортно и безопасно в онлайн-пространстве. Но иногда люди, с которыми мы ведем переписку, оказываются не совсем чисты на руку и выжидают удобного случая, чтобы извлечь выгоду.
Как безопасно общаться онлайн
Если вы получили подозрительное сообщение от знакомого, в первую очередь, обратите внимание на содержание и стиль письма. Задумайтесь, характерны ли для этого человека описанные в сообщении события или просьбы. Если нет, то свяжитесь с отправителем другим способом и лично уточните информацию.
Всегда обращайте внимание на ссылки в сообщениях. Вредоносные программы могут маскироваться под популярные сайты, поэтому проверьте название ссылки на наличие ошибок, прежде чем переходить по ней. Если адрес ссылки вам неизвестен, не торопитесь вводить свои данные, лучше изучите его содержание и попробуйте найти информацию в интернете.
Помните, что надежные организации, например банки или мобильные операторы, не отправляют важные уведомления через мессенджеры с неизвестных номеров. Вместо этого они используют официальные приложения или авторизованные аккаунты.
Дополнительные меры безопасности в мессенджерах
Мессенджеры предлагают множество функций для повышения безопасности пользователей. В некоторых из них доступна настройка двухфакторной аутентификации и пароля, запрашиваемого при попытке входа с нового устройства или передаче прав на аккаунт. Также можно приостановить автоматическую загрузку медиафайлов, чтобы сохранять только те файлы, которые пользователь выбрал для скачивания.
В дополнительных настройках мессенджеров можно установить конкретные параметры общения, например автоматическое удаление сообщений, ограничение на пересылку сообщений, запрет на звонки с незнакомых номеров и другие полезные функции.
Что не стоит публиковать в открытом профиле в соцсетях
Последствия необдуманных публикаций и неправильного оформления профиля в соцсетях могут быть самыми неприятными — от бана до встреч с мошенниками. Поэтому не стоит делиться в соцсетях определенной информацией о своей жизни ради личной безопасности.
- Дата и место рождения. Эти данные, как и номер паспорта, часто запрашивают для подтверждения личности.
- Номер телефона. В лучшем случае вам будут приходить рекламные сообщения, в худшем — злоумышленники могут попытаться добраться до вашего банковского счета.
- Домашний адрес. Преступники используют любую информацию из профилей. Если вы указали свой адрес и написали в статусе, что вас нет дома, это может привлечь злоумышленников. Также не стоит публиковать фотографии, по которым можно определить, где вы живете.
- Фотографии имущества и ценностей. Не стоит хвастаться дорогими вещами, техникой, или автомобилями. Кроме того, мошенники иногда используют фотографии пользователей соцсетей для создания поддельных аккаунтов и обмана людей.
- Финансовая информация. Лучше держать в секрете уровень дохода, платежные данные и другие финансовые сведения. После совершения покупки в социальных сетях или онлайн-играх сразу удаляйте из сервиса данные банковской карты. Потому что аккаунт могут взломать, и тогда личная информация попадет к злоумышленникам.
Сергей Кузьменко, руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества: «Мессенджеры и социальные сети стали неотъемлемой частью жизни миллионов россиян. Однако, несмотря на то что эти сервисы на первый взгляд кажутся безопасным пространством для общения, они могут стать целью для мошенников. Чтобы защитить себя от потенциальных угроз, важно соблюдать правила безопасного общения в интернете и следовать рекомендациям экспертов. Это поможет снизить риск стать жертвой киберпреступников и сохранить личные данные в безопасности».