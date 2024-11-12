Отпускные цены на молоко ведущего производителя увеличатся на 3,4%

В своём письме «Вимм-билль-данн» связывает увеличение цен с ростом стоимости сырого молока на фоне внешних факторов, включая рекордные оптовые цены и возросший спрос на жировую составляющую молока. Компания «Экомилк», в свою очередь, указывает на ряд причин, среди которых возросшая стоимость сырья, упаковки, запчастей, логистики, а также увеличенные расходы на производство и проценты по кредитам.