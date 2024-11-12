Отпускные цены на молоко ведущего производителя увеличатся на 3,4%

Следует отметить, что ранее подобные уведомления о повышении цен на молочную продукцию были также разосланы от лица компании «Экомилк». По словам источников издания, 1 октября «Экомилк» подняла отпускные цены на 10%.
В своём письме «Вимм-билль-данн» связывает увеличение цен с ростом стоимости сырого молока на фоне внешних факторов, включая рекордные оптовые цены и возросший спрос на жировую составляющую молока. Компания «Экомилк», в свою очередь, указывает на ряд причин, среди которых возросшая стоимость сырья, упаковки, запчастей, логистики, а также увеличенные расходы на производство и проценты по кредитам.
Генеральный директор Национального союза производителей молока («Союзмолоко») Артем Белов отметил, что рост цен на молочную продукцию обусловлен непрерывным увеличением себестоимости, которая поднялась на 10% с начала текущего года и более чем на 24% за последние два года.
Белов также подчеркнул, что подорожание производства связано с повышением затрат по всем ключевым статьям, включая заработные платы, стоимость кормов, энергоресурсов и обслуживания оборудования. Важным фактором, влияющим на рост затрат в 2024 году, стало также повышение ключевой ставки ЦБ России, что повлекло за собой увеличение ставок по кредитам.
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