Отбор газа Европой из ПХГ замедлился

Суммарные поступления сжиженного природного газа с терминалов в газотранспортную систему Европы в августе стали минимальными с октября 2021 года, но осенью начали расти и в октябре составили 8,8 млрд куб. м, оказавшись на 11% выше, чем в сентябре. Вместе с тем этот показатель стал минимальным для этого месяца с 2021 года. Сейчас мощности регазификации сжиженного газа и дальнейшей его закачки в трубопроводы Европы загружены на 40% от максимума.