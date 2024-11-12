Названы лучшие российские города для шопинга

Жители Москвы перед распродажами увеличили траты на мужскую и женскую одежду. С 20 октября по 4 ноября покупок в этой категории стало на 31% больше относительно прошлого года. Оборот вырос на 51%, а число покупателей — на 15%. Средний чек увеличился на 15% и составил 16 781 рубль. В категории «Аксессуары для женщин» число покупок выросло на 51%, оборот — на 55%, а число покупателей — на 29%. Средний чек стал на 3% больше и составил 12 259 рублей.