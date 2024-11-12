Названа причина, зачем покупатели премиальных новостроек берут ипотеку

«Результаты опроса показывают, что для покупателей премиальной недвижимости в Москве ипотека — это не столько способ финансирования, сколько инструмент управления капиталом, — комментирует Лилия Арцибашева, коммерческий директор Regions Development (девелопер премиальных ЖК Dream Towers). — Большинство клиентов привлекают ипотечные средства, чтобы сохранить ликвидность и направить высвобожденные средства в более доходные активы. В условиях роста ипотечных ставок до 25% годовых можно ожидать, что мотивация покупателей изменится: спрос на ипотеку может сократиться, а интерес к использованию ипотеки для инвестиций в альтернативные проекты снизится. Однако для сохранения капитала и защиты от валютных рисков ипотечные продукты останутся актуальными, особенно в сегменте премиальной недвижимости, где финансовое планирование — это важная часть стратегии покупки».