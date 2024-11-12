Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка начнет снижаться

«С марта месяца ставка Центробанка будет снижаться и постепенно достигнет уровня 23 года», — привела парламентарий слова главы регулятора.
При этом Прусакова посчитала, что реальное снижение ставки сомнительно, так как ранее прогнозы главы регулятора не сбылись.
Кроме того, как отметила депутат, основной посыл выступления Набиуллиной заключался в следующем: «все думают, почему при росте ставки ЦБ рост инфляции не останавливается, и все считают, что в этом виноват ЦБ, увеличивающий ставку». Председатель ЦБ подчеркнула, что, если бы регулятор не повышал ставку, было бы хуже.
На негативную реакцию депутатов, написала Прусакова, Набиуллина заявила, что высокие кредиты никак не способствуют росту цен на товары.
«Глядя на логику ЦБ, складывается ощущение, что мы в сказке “Королевство кривых зеркал”, в котором Эльвира Сахипзадовна явно видит нашу экономику не так, как большая часть жителей нашей страны», — заключила депутат.
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