Набиуллина рассказала, когда ключевая ставка начнет снижаться

Кроме того, как отметила депутат, основной посыл выступления Набиуллиной заключался в следующем: «все думают, почему при росте ставки ЦБ рост инфляции не останавливается, и все считают, что в этом виноват ЦБ, увеличивающий ставку». Председатель ЦБ подчеркнула, что, если бы регулятор не повышал ставку, было бы хуже.