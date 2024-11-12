Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МИД Индии: объем торговли с Москвой сможет достичь $100 млрд до 2030 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Объем торговли между Россией и Индией сможет достичь уровня $100 млрд еще до 2030 года, как было запланировано ранее. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.

Источник: Freepik

«Я уверен, что мы достигнем торгового показателя в $100 млрд задолго до 2030 года», — сказал Джайшанкар.