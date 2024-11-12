МИД Индии: объем торговли с Москвой сможет достичь $100 млрд до 2030 года

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 ноября. /ТАСС/. Объем торговли между Россией и Индией сможет достичь уровня $100 млрд еще до 2030 года, как было запланировано ранее. Об этом заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар на открытии заседания российско-индийской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству.