Ливия пригласила компании РФ для сотрудничества в нефтедобыче

По словам и. о. главы ливийского дипведомства, присутствие иностранных компаний, в том числе и российских, сильно сократилось после 2011 года из-за высокого уровня напряженности в стране и проблем в секторе энергетики. «На самом деле, после 2011 года не так много иностранных компаний работают в Ливии. Возможно, единственная компания, которая осталась в Ливии, это итальянская Eni, и в более скромных масштабах испанская Repsol и французская Тotal. И эти компании остались в Ливии для сохранения уровня нефтедобычи, — объяснил он. — Очень много контрактов с внешними, с иностранными компаниями были заморожены, приостановлены, в том числе с российскими».