Ливия пригласила компании РФ для сотрудничества в нефтедобыче

СИРИУС /федеральная территория/, 12 ноября. /ТАСС/. Ливия приглашает российские компании для сотрудничества в геологоразведке и нефтедобыче.
Об этом заявил в интервью ТАСС на полях первой министерской конференции Россия — Африка и. о. главы МИД Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахер аль-Баур.
«Конечно, российские компании — сейчас мы приглашаем их для представления своих предложений для [геологической] разведки, — сказал он, отвечая на вопрос о заинтересованности Ливии в сотрудничестве с компаниями РФ в геологоразведке и нефтедобыче. — Но тем не менее работа в этой отрасли все еще под некоторыми правилами — экономическими, законодательными и другими. Тем самым тендеры всегда открыты для всех, они не закрыты для определенной страны».
Упадок и рост энергетического сотрудничества в Ливии
По словам и. о. главы ливийского дипведомства, присутствие иностранных компаний, в том числе и российских, сильно сократилось после 2011 года из-за высокого уровня напряженности в стране и проблем в секторе энергетики. «На самом деле, после 2011 года не так много иностранных компаний работают в Ливии. Возможно, единственная компания, которая осталась в Ливии, это итальянская Eni, и в более скромных масштабах испанская Repsol и французская Тotal. И эти компании остались в Ливии для сохранения уровня нефтедобычи, — объяснил он. — Очень много контрактов с внешними, с иностранными компаниями были заморожены, приостановлены, в том числе с российскими».
По словам Тахера аль-Баура, ситуация в нефтяной отрасли, которая является основным доходом Ливии, улучшилась лишь после прихода к власти Правительства национального единства в 2021 году с последующим реформированием структур и созданием Высшего совета энергетики. «Тем самым была улучшена атмосфера в этой отрасли, вложены дополнительные ресурсы в эту отрасль для увеличения ежедневного производства», — констатировал он.
Затяжной переговорный процесс
Тахер аль-Баур добавил, что к сотрудничеству, помимо российских компаний, были приглашены и западные представители, в связи с растущими ливийскими показателями темпов добычи нефти. «Сейчас мы достигли миллиона триста тысяч баррелей в сутки. И в конце следующего года планы — достигнуть два миллиона, — подчеркнул он. — Поэтому была необходимость в присутствии некоторых иностранных компаний для добычи и геологоразведки».
При этом Тахер аль-Баур обратил особое внимание, что переговорный процесс с иностранными компаниями в вопросах разведки новых месторождений затягивается. «Не видим, что они двигаются в нашу сторону. Потому что, как всегда, компании ставят вопрос безопасности и стабильности как один из основных факторов, — резюмировал он. — Фактор безопасности очень важен для этих компаний».