Каким будет курс рубля 13 ноября 2024: прогноз эксперта

На внешних рынках настрой был преимущественно негативным. Ноябрьские индексы экономических настроений от ZEW по Германии и всей еврозоне вышли заметно хуже прогнозов. ОПЕК в опубликованном сегодня месячном отчете в очередной раз понизила прогноз по росту спроса на нефть в 2024—2025 гг..
Завтра картину рынка нефти дополнит краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA. Также в среду в США будет опубликован октябрьский индекс потребительских цен. В случае заметного отклонения от прогнозного значения публикация может вызвать на рынках локальное усиление волатильности.
Прогноз по индексу Мосбиржи на 13 ноября — 2700−2800 п.
У рубля в последнее время прибавилось уверенности, юань сегодня оказался ниже 13,5, официальный курс рубля к доллару ЦБ на завтра практически не изменился. Индекс DXY вышел к годовым максимумам у 105,8 п. на фоне итогов президентских выборов в США. Рублевые активы продолжают подпитываться геополитическим оптимизмом. Часть ликвидности с валютного рынка переходит в акции и облигации, что сокращает давление на нацвалюту. В пользу рубля играет и монетарная жесткость ЦБ. В то же время сильный доллар оказывает давление на нефтяные цены и другие commodities, а это негативно с точки зрения притока экспортной выручки в конце года. При этом спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3−13,7 ₽, доллар — 97−99.