Каким будет курс рубля 13 ноября 2024: прогноз эксперта

У рубля в последнее время прибавилось уверенности, юань сегодня оказался ниже 13,5, официальный курс рубля к доллару ЦБ на завтра практически не изменился. Индекс DXY вышел к годовым максимумам у 105,8 п. на фоне итогов президентских выборов в США. Рублевые активы продолжают подпитываться геополитическим оптимизмом. Часть ликвидности с валютного рынка переходит в акции и облигации, что сокращает давление на нацвалюту. В пользу рубля играет и монетарная жесткость ЦБ. В то же время сильный доллар оказывает давление на нефтяные цены и другие commodities, а это негативно с точки зрения притока экспортной выручки в конце года. При этом спрос на импорт, а, следовательно, на иностранные деньги, может расти по мере приближения новогодних праздников. Краткосрочно ждем юань на уровне 13,3−13,7 ₽, доллар — 97−99.