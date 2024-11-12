Индексы Мосбиржи и РТС на открытии торгов снизились на 0,19%

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся снижением индексов Мосбиржи на 0,19% — до 2 779,92 и 894,02 пункта соответственно, свидетельствуют данные торгов на 10:00 мск.
К 10:05 мск индекс Мосбиржи снижался до 2 767,15 пункта (-0,65%), индекс РТС находился на уровне 889,99 пункта (-0,64%).
Курс юаня к рублю на открытии торгов снизился на 6,7 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 13,446 ₽, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
К 10:05 мск юань замедлил снижение и находился на отметке 13,469 ₽ (-4,4 коп.).