Индекс Мосбиржи, цены на нефть, акции ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

По мнению аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок акций имеет потенциал развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов. Покупки в понедельник проходили по широкому спектру акций. Аналитик полагает, что у инвесторов появились надежды на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Дональда Трампа. Пока же, отмечает она, индикатор Мосбиржи формирует новые гэпы, которые может закрыть при достижении целевого уровня роста и начале фиксации прибыли.