Индекс Мосбиржи, цены на нефть, акции ЛУКОЙЛа: дайджест инвестора

Индекс Мосбиржи
Индекс Мосбиржи 11 ноября по итогам основной торговой сессии прибавил 1,86%, до 2785,31 пункта. Индекс IMOEX2, который показывает динамику рынка в том числе на вечерней сессии, закрылся чуть ниже — на отметке 2783,93 пункта. Долларовый индекс РТС в понедельник по итогам основной торговой сессии увеличился на 1,73%, до 895,75 пункта.
Наибольший рост в составе индекса Мосбиржи по итогам торгов 11 ноября показали обыкновенные акции «Юнипро» (+6,04%), «Северстали» (+5,17%), «Совкомфлота» (+4,23%), НЛМК (+3,38%) и «Мечела» (+3,25%).
Наибольшее падение продемонстрировали акции «Полюса» (-3,31%), ЛУКОЙЛа (-2,08%), «Фосагро» (-1,53%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (-1,46%) и расписки Ozon (-1,32%).
В начале недели российский рынок акций показал оптимистичный настрой, что стало продолжением позитивного тренда, начавшегося в начале месяца, отметили аналитики «Альфа-Банка».
«Впрочем, в условиях сравнительно высоких темпов инфляции и по-прежнему жесткой позиции ЦБ, а также с учетом того, что в декабре ожидается новое повышение ключевой ставки, у российского рынка будет немного катализаторов, способных поднять индекс Мосбиржи еще выше», — считают в банке.
По мнению аналитика «Велес Капитал» Елены Кожуховой, российский рынок акций имеет потенциал развития роста к октябрьскому пику 2838 пунктов. Покупки в понедельник проходили по широкому спектру акций. Аналитик полагает, что у инвесторов появились надежды на активизацию мирных переговоров по Украине после прихода к власти Дональда Трампа. Пока же, отмечает она, индикатор Мосбиржи формирует новые гэпы, которые может закрыть при достижении целевого уровня роста и начале фиксации прибыли.
Аналитик «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер также связывает рост индекса Мосбиржи с тем, что участники рынка надеются на вероятное геополитическое потепление. «Сейчас в индексе вероятна отработка ключевого уровня 2800 пунктов в качестве сопротивления и коррекционный откат. Однако технически диагностируем разворот нисходящей тенденции с перспективой возврата рынка на осенние пики, к 2900 пунктов», — говорит Зельцер.
По словам аналитика ФГ «Финам» Игната Иванова, ближайшей целью для роста рынка акций выступают отметки 2840 пунктов и 2890 пунктов. Он считает, что когда индекс достигнет этих уровней, возможна коррекция из-за локальной перекупленности бенчмарка, поддержкой для него выступит отметка около 2740 пунктов.
Цены на нефть
Котировки нефти Brent обвалились на 2,76%, до $71,83 за баррель, по итогам торгов 11 ноября.
Утром 12 ноября цены на нефть продолжили снижаться. На 8:36 мск январский контракт на сорт Brent торговался на уровне $71,55 за баррель.
Цены на нефть пошли вниз после того, как инвесторы разочаровались в плане стимулирования экономики Китая — второго по величине потребителя нефти в мире, пишет Reuters. Власти Китая заявили, что выделят $1,4 трлн на рефинансирование скрытых долгов местных органов власти, но о новых мерах поддержки экономики не объявили.
Кроме того, негативно на нефти сказалось укрепление доллара. Reuters отмечает, что укрепление доллара делает товары, номинированные в этой валюте (в том числе нефть), более дорогими для держателей других валют и, как правило, оказывает давление на цены.
Также стоимость нефти падает на фоне снижения уровня угрозы для нефтедобычи в Мексиканском заливе из-за шторма «Рафаэль».
По мнению старшего аналитика Price Futures Group Фила Флинна, влияние на рынок нефти продолжает оказывать победа Дональда Трампа на выборах. «Выборы с обещанием Трампа “Бури, детка, бури” (“drill, baby, drill!”) убрали часть причин открывать длинные позиции [по нефти]», — сказал Флинн.
Этот лозунг лучше всего отражает энергетическую политику Трампа, которая имеет две цели — обеспечить энергетическую независимость США и снизить стоимость энергии для американских потребителей, пишет аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит.
По его мнению, действия Трампа, направленные на достижение этих целей, прежде всего отразятся на сланцевых месторождениях. «Компании могут ускорить бурение на сланцевых участках в относительно короткие сроки. Это означает рост добычи через 3−6 месяцев, особенно если цены на нефть останутся на текущем уровне или будут выше», — отмечает Рональд Смит.
Акции ЛУКОЙЛа
Акции ЛУКОЙЛа снизились на 2,08% по итогам торгов понедельника, 11 ноября, опустившись до ₽7022,5 за бумагу. На минимуме дня бумага торговалась на уровне ₽6995,5.
Котировки нефтедобытчика показали одно из самых значительных падений в индексе Мосбиржи.
По мнению аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, падение акций ЛУКОЙЛа связано с вышедшей в субботу статьей в The Wall Street Journal, согласно которой, Россия планирует объединить крупнейшие нефтяные компании страны в государственную корпорацию. В число этих компаний, согласно изданию, входят государственные «Роснефть» и «Газпром нефть» и только одна частная — ЛУКОЙЛ.
«Видимо акционеры негативно оценивают перспективы покупки частной компании и объединения в государственную из-за вероятного снижения качества управления и сокращения дивидендных выплат», — предположил аналитик.
Между тем «Роснефть» на своем сайте опровергла информацию WSJ. «Предполагаемые намерения не имеют никакого отношения к действительности и не подчиняются никакой вменяемой бизнес-логике», — говорится в релизе, озаглавленном «Комментарий Компании, направленный заинтересованным зарубежным СМИ».
Акции «Роснефти» в понедельник, напротив, заметно выросли, прибавив 1,89%, до ₽490,6 за бумагу.
Курсы валют
Наиболее выгодные курсы валют в обменниках Москвы на 08:20 мск по данным сервисов «Банки.ру» и «Рынок наличной валюты» от РБК:
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
- Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽97, продать — по ₽95,5;
- Банк Казани (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽97,15, продать — по ₽96,2.
Самые дешевые евро:
- Райффайзенбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽103,8, продать — по ₽93;
- ОТП Банк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по ₽104,5, продать — по ₽98,5.
Самые дешевые юани:
- Совкомбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить юани можно по ₽14,1, продать — по ₽13,8;
- Ингосстрах Банк (ст. м. «Белорусская», «Новослободская», «Улица 1905 года», «Отрадное»): купить юани можно по ₽14,15, продать — по ₽13,65.
Корпоративные события
«Ростелеком». Результаты за третий квартал 2024 года по МСФО.
«М. Видео». Результаты за третий квартал 2024 года по МСФО.
«РусГидро». Заседание совета директоров, в повестке вопрос о созыве ВОСА.
Другие важные события
Россия: торговый баланс в сентябре — 16:00 мск.
Великобритания: уровень безработицы в сентябре — 10:00 мск.
Германия: индекс потребительских цен в октябре — 10:00 мск.
Еврозона: индекс экономических ожиданий ZEW в ноябре — 13:00 мск.
Публикация месячного отчета ОПЕК по рынку нефти — 14:00 мск.
Как завершилась предыдущая торговая сессия
Индекс Мосбиржи: 2785,31 (+1,86%).
Индекс РТС: 895,75 (+1,73%).
S&P 500: 6001,40 (+0,1%).
Dow Jones Industrial Average: 44 293,13 (+0,69).
NASDAQ Composite: 19 298,76 (+0,06%).