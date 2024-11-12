И простое украшенье: траты на новогодние игрушки выросли почти на 50%

Из-за теплой осени в этом году россияне начали скупать елочные игрушки лишь в начале ноября, но с повышенной активностью, обратили внимание участники рынка. Так, продажи увеличились на четверть по сравнению с первыми неделями ноября 2023 года, а траты при этом выросли почти на 50%. О том, что покупают россияне, чтобы подготовиться к Новому году, и когда ожидаются пики продаж, — в материале «Известий».