И простое украшенье: траты на новогодние игрушки выросли почти на 50%

Из-за теплой осени в этом году россияне начали скупать елочные игрушки лишь в начале ноября, но с повышенной активностью, обратили внимание участники рынка. Так, продажи увеличились на четверть по сравнению с первыми неделями ноября 2023 года, а траты при этом выросли почти на 50%. О том, что покупают россияне, чтобы подготовиться к Новому году, и когда ожидаются пики продаж, — в материале «Известий».
Как идут продажи елок и новогодних украшений
В начале ноября жители России стали активно покупать елочные игрушки и иную новогоднюю атрибутику, рассказали «Известиям» представители маркетплейсов и аналитики.
— В продажах новогодней атрибутики в октябре-ноябре, как правило, большую роль играет сезонно-погодная волатильность, связанная с устойчивым снежным покровом на большей территории страны, — рассказали эксперты аналитического центра «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД». — В этом году ввиду отсутствия снега и более теплой осени закономерно объем покупок ниже. Ввиду отложенного спроса оживление рынка началось лишь в ноябре.
Продажи декора для Нового года за первую неделю увеличились на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а в денежном выражении — на 47%, сообщили «Известиям» в Ozon.
Жители России готовятся к празднованию нового 2025 года запоздало, согласилась главный редактор научного журнала «Маркетинг и логистика» Ольга Жильцова.
— Несмотря на это, предпраздничные настроения уже проглядываются в активном интересе покупателей в торговых центрах, на маркетплейсах и в специализированных интернет-магазинах, — заявила она. — Особый тренд этого года — интерес к мягким игрушкам на елку в виде вязаных, тканевых, валяных, а также папье-маше, почти забытая история. Также мягкие новогодние игрушки позволят и сохранить елку в порядке, и развлечь любимых питомцев.
В Ozon сообщили, что значимую динамику роста продемонстрировали продажи новогодних елок — их рост составил 43% по сравнению с прошлым годом. Спрос на декор для интерьера и гирлянды увеличился на 36 и 21% соответственно. По данным «Платформы ОФД», за первые семь дней месяца по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число покупок искусственных елей оказалось на 11% выше. При этом их цена подросла до уровня 4450 рублей, на 15% выше уровня прошлого года.
По данным «Яндекс Маркета», с начала октября количество заказов на новогодние товары выросло почти на 40% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это связано с тем, что о таких заказах в этом году покупатели задумываются заранее, а поводом к покупкам становится сезон распродаж, отметили в компании.
В Wildberries «Известиям» сообщили, что за первую неделю ноября в сравнении с началом октября спрос на елки увеличился на 445%, на мишуру — на 498%, на елочные игрушки — на 346%. Продажи декоративных венков, гирлянд, светодиодных фигур и снежных шаров также выросли — в среднем в три раза.
Кроме того, в начале ноября москвичи стали покупать салаты «Оливье», «Селедка под шубой» и «Крабовый» в два раза чаще, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили «Известиям» в «Яндекс Лавке». Аналитики сервиса также отметили повышенный интерес к товарам, которые особенно популярны на Новый год: спрос на мандарины увеличился в три раза, а на молочный шоколад и конфеты — практически на 40%.
В «Чек Индексе» отметили, что по сравнению с прошлым годом цены на искусственную ель выросли на 27%, при этом число покупок снизилось на 33%. Похожая ситуация с гирляндами и елочными игрушками, рост цены составил 20 и 23% соответственно, а число покупок упало на 41 и 6%. Количество покупок выросло только у мандаринов — на 7%, а цена также увеличилась — на 21%.
Меньше всего в сравнении с прошлым годом покупают елочные звезды, несмотря на уменьшение цены на 3%, число покупок упало на 51%.
С чем связано увеличение спроса
В России Новый год у многих ассоциируется с зимней погодой и при появлении первых морозов и снега люди вспоминают о празднике и начинают к нему готовиться, пояснила доцент базовой кафедры торговой политики Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Светлана Казанцева.
— Новый год остается самым любимым праздником в России, люди любят его за особый зимний антураж, за возможность отдохнуть, навестить друзей, — считает она. — И при помощи покупки игрушек люди эмоционально приближают наступление праздника.
Рост спроса на праздничную атрибутику вполне логичен, согласна доцент кафедры маркетинга Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Анна Цветкова.
— И неудивительно, что елочные игрушки как передаются из поколения в поколение в семьях, так и традиционно покупаются в преддверии Нового года. Праздник ждут и к нему готовятся, — сказала она. — Интерес подпитывают магазины, которые уже расставили праздничные прилавки, где большой выбор украшений.
Напряженная обстановка к концу года сказывается на психоэмоциональном фоне населения, поэтому людям сейчас особенно хочется тепла, уюта, добра и мягкости, сказала кандидат экономических наук Ольга Жильцова.
Активное проявление интереса к новогодним украшениям говорит о том, что людям хочется праздника, считает и нейропсихолог Наталья Наумова.
— Люди ждут хороших новостей, радости, спокойствия, которые ассоциируются у них с Новым годом, — сказала она. — Люди отстраняются от всех других проблем, забот, которые переживают, и полностью фокусируются на празднике. В этот момент они чувствуют больше уверенности, больше стабильности и надежности.
Так люди успокаиваются, стабилизируются и пытаются испытывать радость, отметила эксперт. И когда они покупают украшения для дома заранее, это может говорить о том, что пока праздника в доме не хватает.