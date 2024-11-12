Григоренко назвал «экономику данных» логичным продолжением цифрового пути РФ

«Мы не пытаемся заново изобретать то, что уже и так работает, поэтому национальный проект “Экономика данных” — это понятное и логичное продолжение цифрового пути России. За последние годы в нашей стране была создана хорошая база для развития ИТ, а это в том числе заслуга завершающегося нацпроекта “Цифровая экономика”, — сказал Григоренко.
Он отметил, что теперь главной задачей, которая будет исполняться в рамках «Экономики данных», является совершенствование и систематизация достижений в цифровизации.
Нацпроект «Экономика данных» условно был разделен на три ключевых направления. Первое и базовое направление — это безопасная инфраструктура передачи и обработки данных, куда входят развитие спутниковой, мобильной и фиксированной связи, борьба с кибермошенничеством, защита персональных данных, а также вопрос подготовки IT-кадров. Второй блок — это инструменты для эффективной работы с данными. Речь идет о расширении возможностей системы электронного документооборота, появлении ведомственных центров обработки данных, дальнейшем развитии отечественного программного обеспечения, а также полном переходе на российское «железо». «Третий блок можно назвать задачами на перспективу. Это применение квантовых технологий, искусственного интеллекта», — добавил вице-премьер.
Он уточнил, что с 2019 года почти в вдвое выросло количество стойко-мест в центрах обработки данных, в настоящее время их более 82 тыс. Также практически в два раза за последний год увеличилось число владельцев мобильной электронной подписи «Госключ» — до более 15 млн человек.