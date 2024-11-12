Григоренко назвал «экономику данных» логичным продолжением цифрового пути РФ

Нацпроект «Экономика данных» условно был разделен на три ключевых направления. Первое и базовое направление — это безопасная инфраструктура передачи и обработки данных, куда входят развитие спутниковой, мобильной и фиксированной связи, борьба с кибермошенничеством, защита персональных данных, а также вопрос подготовки IT-кадров. Второй блок — это инструменты для эффективной работы с данными. Речь идет о расширении возможностей системы электронного документооборота, появлении ведомственных центров обработки данных, дальнейшем развитии отечественного программного обеспечения, а также полном переходе на российское «железо». «Третий блок можно назвать задачами на перспективу. Это применение квантовых технологий, искусственного интеллекта», — добавил вице-премьер.