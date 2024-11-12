ГД обязала нотариусов информировать наследников о кредитных долгах наследодателя

Документ внесен в Госдуму в июле 2023 года группой депутатов от «Единой России». В первом чтении он был принят в феврале 2024 года. По действующему законодательству в случае смерти наследодателя в состав его наследства входят в том числе обязанности по оплате невыплаченной наследодателем на дату его смерти задолженности по кредитам. Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам солидарно, то есть совместно, каждый пропорционально его доле. Однако до сих пор не определен порядок их информирования о кредитных долгах наследодателя, указали авторы инициативы в пояснительной записке. В связи с этим, когда наследники спустя полгода после принятия наследства узнают о долгах только после получения требований кредиторов, процедура принятия наследства становится экономически нецелесообразной, подчеркнули парламентарии.