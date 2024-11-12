Финские власти пытаются спасти регион у закрытой границы с Россией

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. После того, как власти Финляндии в одностороннем порядке закрыли границу с Россией, неоднократно сообщалось о том, что финские города, через которые проходили туристические потоки, начали испытывать экономические сложности, а бизнес там начал закрываться.