ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе

В сентябре ФАС сообщила о возбуждении дела в отношении Сбербанка по признакам нарушения закона в связи с рекламой кредитной карты. В октябре ведомство признало Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе, так как кредитная организация использовала некорректное сравнение в рекламе финансовой услуги.
«ФАС признала Сбербанк нарушившим закон о рекламе. Банк не указал часть существенной информации об условиях автокредита», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты». Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала.
По мнению ведомства, действия Сбербанка искажают содержание рекламы и вводят потребителей в заблуждение относительно финансовой услуги.
«Служба выдала банку предписание о прекращении нарушения закона о рекламе. В случае неисполнения предписания банку грозит штраф», — заключается в материалах.