ФАС признала Сбербанк нарушившим законодательство о рекламе

Отмечается, что ранее в службу поступило обращение гражданина с жалобой на рекламу Сбербанка, которая транслировалась на рекламной конструкции в Москве. В ней содержалось следующее утверждение: «Автокредит по-новому. 0% первый взнос. Автокредит без каско. Оформление за 2 минуты». Указывается, что часть существенной информации об условиях автокредита отсутствовала.