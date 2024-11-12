Эксперты ждут закрытия до 30% НПЗ в Европе к 2050 году из-за электротранспорта

Основной прирост новых мощностей по нефтепереработке придется на Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион, что приведет к усилению конкуренции на мировом рынке нефтепродуктов до 2035 года.
По прогнозу экспертов, к 2025 году ЕС сократит мощности по переработке почти на 3% к уровню 2023 года — до 840 млн тонн, к 2035 году — на 11%, до 771 млн тонн, а к 2050 году — до 596 млн тонн. «На фоне сокращения спроса на нефтепродукты из-за электрификации транспорта ожидается закрытие до 30% мощностей нефтепереработки в Европе к 2050 году», — отмечается в материалах центра.
Значительное сокращение мощностей нефтепереработки в Северной Америке ожидается только после 2040 года за счет программы электрификации транспорта и сокращения спроса. «В остальных регионах сокращение нефтепереработки не предполагается даже за горизонтом 2035 года», — считают эксперты.
Объем мощностей НПЗ в мире к 2025 году может составить около 5,3 млрд тонн по сравнению с 5,2 млрд тонн в 2023 году, а к 2050 году — снизиться до 4,9 млрд тонн.
Перспективными рынками сбыта российского дизтоплива могут стать рынки стран Азии (Турция, Индонезия), Африки (Египет, ЮАР, Марокко) и Южной Америки (Бразилия).