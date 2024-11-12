Эксперты ждут закрытия до 30% НПЗ в Европе к 2050 году из-за электротранспорта

По прогнозу экспертов, к 2025 году ЕС сократит мощности по переработке почти на 3% к уровню 2023 года — до 840 млн тонн, к 2035 году — на 11%, до 771 млн тонн, а к 2050 году — до 596 млн тонн. «На фоне сокращения спроса на нефтепродукты из-за электрификации транспорта ожидается закрытие до 30% мощностей нефтепереработки в Европе к 2050 году», — отмечается в материалах центра.