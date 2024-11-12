Эксперт рассказал, как «не прогореть» при покупке квартиры

На практике встречается ситуация, когда после совершения сделки по покупке квартиры человек узнает, что на нем «висит» задолженность прежнего хозяина по оплате ЖКУ и взносам на капитальный ремонт. Возникшая ситуация может вызвать большое число вопросов и потребует ее решения.