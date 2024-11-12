Эксперт рассказал, как «не прогореть» при покупке квартиры

На практике встречается ситуация, когда после совершения сделки по покупке квартиры человек узнает, что на нем «висит» задолженность прежнего хозяина по оплате ЖКУ и взносам на капитальный ремонт. Возникшая ситуация может вызвать большое число вопросов и потребует ее решения.
Что делать, если «висит» долг
Новый владелец может столкнуться с тем, что управляющая компания или товарищество собственников жилья попытаются взыскать задолженность прежнего собственника. В качестве аргумента, как правило, используется довод, что задолженность «привязана» к объекту недвижимости, а не к конкретному лицу.
В таком случае важно разобраться, какие долги могут переходить на законных основаниях, а какие — нет. Человеку следует запросить детальную выписку по всем имеющимся видам задолженности с указанием периодов возникновения.
По общему правилу, задолженность по ЖКУ является обязательством прежнего владельца, а вот долги по взносам на капремонт переходят вместе с правом собственности на жилье. Эти взносы считаются неотъемлемой частью обязательств, связанных с владением недвижимостью.
На практике также может возникнуть ситуация, когда прежний владелец исчез и не собирается выходить на связь и погашать долги. В таком случае может потребоваться юридическая помощь и признание требования о погашении чужих долгов незаконным придется рассматривать в суде.
Как избежать чужих долгов
Важно проявлять повышенное внимание при совершении сделок по приобретению недвижимости. Перед покупкой следует очень тщательно проверить «чистоту» объекта не только в юридическом плане, но и в плане отсутствия долгов.
Для этого следует запросить у продавца справку об отсутствии задолженности, а также проверить полученные данные в управляющей компании.
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