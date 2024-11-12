Эксперт Храпунова сообщила о росте числа обманутых покупателей в дни скидок в РФ

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Число обманутых мошенниками покупателей в начавшиеся дни скидок в России растет. Об этом ТАСС сообщила куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова, призвав не переходить по ссылкам из сообщений, даже если продавец знаком.
«Всемирный день шоппинга, так же как и “черная пятница”, ассоциируются с большими скидками. Безусловно, продавцы объявляют акции не на один день, а на какой-то промежуток времени: у кого-то это два дня, а у кого-то специальные предложения могут действовать в течение месяца. Этим и пользуются мошенники, а количество обманутых покупателей растет», — сказала эксперт.
По ее словам, сам факт скидок, призыв к скорейшим действиям — то, что в обычные дни в большинстве случаев расценивается как уловка мошенников, в день шоппинга и «черную пятницу», напротив, является традиционной отличительной особенностью. «Уже с начала ноября начались рассылки — это и электронная почта, и мессенджеры, и соцсети. Приходят заманчивые предложения со встроенными ссылками, по которым можно перейти в магазин и купить задуманный товар», — указала Храпунова.
Она отметила, что сложность состоит в том, что и настоящие продавцы используют в своей работе такие маркетинговые шаги, из-за чего потребителю крайне сложно отличить оригинал от подделки в такие дни скидок. «В свою очередь, ссылки мошенников могут вести на поддельные сайты магазинов. Перед глазами жертвы откроется вкладка оплаты товара, только деньги уйдут не на покупку товара, а злоумышленникам. В итоге оплата произведена, а покупка так и не будет получена — лжепродавцы испарятся», — отметила собеседница агентства.
По ее словам, и это на сегодняшний день не самое страшное — ссылки и QR-коды в «рекламных» рассылках могут содержать вредоносное ПО, что уже будет угрожать чувствительным данным жертвы, может предоставить доступ к приложениям на устройстве, а также к самому экрану гаджета. «Итогом будут потеря собственных денег, взятые кредиты и займы и многие другие неприятности», — указала Храпунова.
Чтобы обезопасить себя, подчеркнула эксперт, не стоит переходить по ссылкам из полученных сообщений. «Если предложение вас заинтересовало, самостоятельно зайдите на официальный сайт продавца, в его приложение и проверьте, действительно ли такие скидки и акции существуют. Оформляйте заказы только на проверенных сайтах, на тех, где вы или ваши друзья уже совершали покупки. Внимательно проверяйте адреса сайтов, на которые вы зашли — отклонение даже в одну букву может быть признаком подделок», — порекомендовала эксперт. По ее словам, хорошим подспорьем сегодня являются маркетплейсы — механика их работы позволяет защитить покупателя при условии соблюдения всех правил площадки.