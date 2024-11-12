Эксперт Храпунова сообщила о росте числа обманутых покупателей в дни скидок в РФ

Чтобы обезопасить себя, подчеркнула эксперт, не стоит переходить по ссылкам из полученных сообщений. «Если предложение вас заинтересовало, самостоятельно зайдите на официальный сайт продавца, в его приложение и проверьте, действительно ли такие скидки и акции существуют. Оформляйте заказы только на проверенных сайтах, на тех, где вы или ваши друзья уже совершали покупки. Внимательно проверяйте адреса сайтов, на которые вы зашли — отклонение даже в одну букву может быть признаком подделок», — порекомендовала эксперт. По ее словам, хорошим подспорьем сегодня являются маркетплейсы — механика их работы позволяет защитить покупателя при условии соблюдения всех правил площадки.