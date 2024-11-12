Эксперт Гольдберг: ставки по ипотеке могут снизиться в 2025 году

«Когда я вижу прогнозы, что в следующем году рынок ипотеки сократится, это точно не так. Мой прогноз: в следующем году принципиально ничего не изменится, и уровень ставок сохранится примерно на том же уровне, что и сейчас», — объяснил Гольдберг.