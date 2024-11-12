Эксперт Гольдберг: ставки по ипотеке могут снизиться в 2025 году

«Даже в самом пессимистичном сценарии к концу второго полугодия, может быть в четвертом квартале [2025 года], будет снижение. Но все будет зависеть от макрополитических факторов», — отметил Гольдберг.
По его словам, денежно-кредитная политика имеет лаг как минимум в два квартала. Повышение ставки, которое произошло сейчас, отразится на кредитно-денежной политике к концу первого полугодия 2025 года. Раньше этого момента Банк России, не оценив последствия ужесточения, скорее всего, не будет значительно снижать ключевую ставку.
«Когда я вижу прогнозы, что в следующем году рынок ипотеки сократится, это точно не так. Мой прогноз: в следующем году принципиально ничего не изменится, и уровень ставок сохранится примерно на том же уровне, что и сейчас», — объяснил Гольдберг.
В целом за 2024 год, по прогнозу ДОМ.PФ, выдача ипотеки составит около 1,4 млн кредитов на 5 трлн рублей — это примерно на 35% ниже, чем в рекордном 2023 году.
При этом если ключевая ставка сохранится выше 20% и в 2025 году, то выдача ипотеки в следующем году может несколько сократиться до 1,3 млн кредитов (соответствует уровню 2022 года и сумме около 4,5 трлн рублей), отмечается в прогнозе ДОМ.РФ.