Депутат объяснила, почему 28 декабря не стоит делать выходным днем

«Здесь очень важно быть именно сбалансированными, но при этом не подвергать избыточным нагрузкам экономику, потому что любое время отдыха, если работодатель наметил уже какой-то производственный процесс, цикл, а часто это, в том числе, например, закупка перед новогодними каникулами, он обязан оплатить время привлечения к работе в выходной день в двойном размере. Это все отразится на экономике, потому что для потребителя это увеличение себестоимости продукции. На мой взгляд, сейчас все сбалансированно, и дополнительные какие-то просьбы к правительству в этом случае просто необъективны», — отметила депутат.
Бессараб подчеркнула, что график выходных и праздничных дней в России был устроен с учетом интересов граждан, позволяя им как провести время с семьей, так и отправиться в путешествия. По ее словам, для достижения баланса между рабочим временем и отдыхом правительство может ввести такие меры, как шестидневная рабочая неделя, способствующая увеличению продолжительности выходных в будущем.
«Право на изменение графика работы позволяет правительству устраивать длительные выходные, чтобы у россиян появилась реальная возможность побыть с семьей, посетить старших родственников или отправиться в путешествия по стране. Это также поддерживает развитие внутреннего туризма», — пояснила депутат.
По ее мнению, именно такие подходы к планированию рабочего времени обеспечивают гражданам возможность провести время с близкими, независимо от их отпускных графиков.
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