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Депутат объяснила, почему 28 декабря не стоит делать выходным днем

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в интервью «Газете.Ru», что отмена шестидневной рабочей недели в конце декабря может обернуться для экономики избыточными нагрузками.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Здесь очень важно быть именно сбалансированными, но при этом не подвергать избыточным нагрузкам экономику, потому что любое время отдыха, если работодатель наметил уже какой-то производственный процесс, цикл, а часто это, в том числе, например, закупка перед новогодними каникулами, он обязан оплатить время привлечения к работе в выходной день в двойном размере. Это все отразится на экономике, потому что для потребителя это увеличение себестоимости продукции. На мой взгляд, сейчас все сбалансированно, и дополнительные какие-то просьбы к правительству в этом случае просто необъективны», — отметила депутат.

Бессараб подчеркнула, что график выходных и праздничных дней в России был устроен с учетом интересов граждан, позволяя им как провести время с семьей, так и отправиться в путешествия. По ее словам, для достижения баланса между рабочим временем и отдыхом правительство может ввести такие меры, как шестидневная рабочая неделя, способствующая увеличению продолжительности выходных в будущем.

«Право на изменение графика работы позволяет правительству устраивать длительные выходные, чтобы у россиян появилась реальная возможность побыть с семьей, посетить старших родственников или отправиться в путешествия по стране. Это также поддерживает развитие внутреннего туризма», — пояснила депутат.

По ее мнению, именно такие подходы к планированию рабочего времени обеспечивают гражданам возможность провести время с близкими, независимо от их отпускных графиков.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».