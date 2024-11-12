Депутат объяснила, почему 28 декабря не стоит делать выходным днем

«Здесь очень важно быть именно сбалансированными, но при этом не подвергать избыточным нагрузкам экономику, потому что любое время отдыха, если работодатель наметил уже какой-то производственный процесс, цикл, а часто это, в том числе, например, закупка перед новогодними каникулами, он обязан оплатить время привлечения к работе в выходной день в двойном размере. Это все отразится на экономике, потому что для потребителя это увеличение себестоимости продукции. На мой взгляд, сейчас все сбалансированно, и дополнительные какие-то просьбы к правительству в этом случае просто необъективны», — отметила депутат.