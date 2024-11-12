Депутат объяснил, почему опасно покупать квартиры в «черную пятницу»

«Объекты, предлагаемые по акционным ценам, зачастую могут страдать от низкого качества строительства. Застройщики, стремящиеся снизить затраты, могут экономить на материалах или рабочей силе», — уточнил парламентарий.
Депутат предупредил граждан о необходимости тщательного изучения договоров. По его словам, в документах могут скрываться неблагоприятные условия, среди которых сокращение площади квартиры на несколько метров. Также он обратил внимание на так называемые скидки, предлагаемые в период «черной пятницы»: они могут быть обманчивыми. Никита Чаплин утверждает, что некоторые застройщики перед распродажей намеренно повышают цены, чтобы создать иллюзию значительных скидок.
«В некоторых случаях первоначально озвученная стоимость объекта может быть доступной, однако так называемые дополнительные расходы становятся неприятным сюрпризом. Покупатели могут столкнуться с удорожанием из-за скрытых платежей — комиссии риэлтора, стоимости подключения к коммуникациям или других непредвиденных расходов», — добавил депутат.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».