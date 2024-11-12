Депутат объяснил, почему опасно покупать квартиры в «черную пятницу»

Депутат предупредил граждан о необходимости тщательного изучения договоров. По его словам, в документах могут скрываться неблагоприятные условия, среди которых сокращение площади квартиры на несколько метров. Также он обратил внимание на так называемые скидки, предлагаемые в период «черной пятницы»: они могут быть обманчивыми. Никита Чаплин утверждает, что некоторые застройщики перед распродажей намеренно повышают цены, чтобы создать иллюзию значительных скидок.