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Что могли позволить себе крестьяне в 19 веке

Понимание достатка во все времена отличалось в зависимости от сословия. Как воспринималось это понятие у крестьян в период Российской империи? Что могли себе позволить бедные, а кого позднее могли и раскулачить? На этот вопрос ответил старший научный сотрудник Центра стратегических исследований экономического факультета РУДН Чжао Цзелинь специально для материала спецпроекта «История цен».

Елена Лесничая
Автор Финансы Mail

Зажиточными считались крестьяне, у которых было достаточно земли для ведения самостоятельного хозяйства и выплаты всех налогов, отметил Чжао Цзелинь.

Если в цифрах, то это крестьяне, имевшие более 10 десятин земли, скот, инвентарь для обработки земли, а также те, кто нанимал работников для ведения своего хозяйства.

Таких крестьян также зачастую называли «кулаками», что красноречиво говорит, какую цену уплатил крестьянин за свое относительное благополучие: «кулак» обычно «держал в кулаке всю деревню».

Кулаком считали зажиточного крестьянина, в хозяйстве которого доминировали торговая и ростовщическая формы дохода — крестьяне могли давать деньги под процент односельчанам, что не добавляло им любви соседей, но возвышало над ними экономически.

Александр Николаевич Энгельгардт — русский публицист-народник и агрохимик в 1870-х давал такую оценку крестьянам:

«…настоящий кулак ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… Все у кулака держится не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует, который раздает в долг под проценты. Его кумир деньги, о приумножении которых он только и думает. Капитал ему достался по наследству, добыт неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами…»

Прослойки общества

В царской России зажиточные крестьяне появились после отмены крепостного права в 1861 году, при этом такая прослойка населения формировалась постепенно.

Согласно «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость», он же придомовый участок и полевой надел.

Земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению.

Крестьяне должны были платить за пользование землей. При этом крестьянские дома, постройки, все движимое имущество крестьян было признано их личной собственностью.

Как отмечал Энгельгард в «Письмах из деревни», многосемейные крестьяне, имеющие лошадей и исправные инструменты, легко отрабатывали положенную барщину, и даже могли заработать.

Чжао Цзельнь пояснил, что доход крестьян в России зависел от региона, доступности земли и условий, на которых они возделывали землю.

«Так как земледелие и продажа продуктов питания не являлись единственным потенциальным источником денег, крестьянский доход мог сильно различаться от хозяйства к хозяйству, но, скажем, что рамка от 50 до 200 рублей в год будет примерно описывать интересующий нас показатель», — отметил он.

Так, в черноземных областях, где была высокая плодородность, доходы могли быть выше, чем в северных регионах.

При этом, согласно исследованиям этнографа Ольги Семеновой-Тян-Шанской, доля сельскохозяйственной продукции в среднем составляла 30−40% доходов крестьян. Поэтому многим приходилось искать другие способы заработка. Например, крестьяне занимались извозом, работали на фабриках, сдавали свои избы горожанам в качестве летних дач.

Чжао Цзелинь также напомнил, что отмена крепостного права стала, скорее, триггером экономического расслоения крестьян, а не фактором роста всеобщего благосостояния.

«Говоря о покупках крестьян, мы говорим, в первую очередь, о покупке вещей, необходимых для выживания и поддержания быта. Крестьяне могли приобрести необходимые для хозяйства товары: лошадей, плуги, семена, домашний скот. Более зажиточные крестьяне могли покупать землю, дополнительные орудия труда, даже нанимать батраков (бедных крестьян, продающих свой труд)», — пояснил историк.

Итак, большая часть крестьян тратилась на ежедневные нужды и уплату долгов или налогов. Также они покупали одежду, обувь, простые инструменты и предметы быта. Крестьянин, уехавший на заработки в город и отправлявший часть денег семье, редко мог позволить себе что-то, кроме оплаты питания и жилья — минимума, необходимого для выживания.

Однако в царской России даже зажиточные крестьяне считались бедным сословием. По данным экономиста Ларисы Матушевской, годовой доход зажиточного крестьянина был в разы меньше 1500 рублей. Таким образом, все затраты крестьянства были связаны в основном с работой.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».