Что могли позволить себе крестьяне в 19 веке

Зажиточными считались крестьяне, у которых было достаточно земли для ведения самостоятельного хозяйства и выплаты всех налогов, отметил Чжао Цзелинь.
Если в цифрах, то это крестьяне, имевшие более 10 десятин земли, скот, инвентарь для обработки земли, а также те, кто нанимал работников для ведения своего хозяйства.
Кулаком считали зажиточного крестьянина, в хозяйстве которого доминировали торговая и ростовщическая формы дохода — крестьяне могли давать деньги под процент односельчанам, что не добавляло им любви соседей, но возвышало над ними экономически.
Александр Николаевич Энгельгардт — русский публицист-народник и агрохимик в 1870-х давал такую оценку крестьянам:
«…настоящий кулак ни земли, ни хозяйства, ни труда не любит, этот любит только деньги… Все у кулака держится не на хозяйстве, не на труде, а на капитале, на который он торгует, который раздает в долг под проценты. Его кумир деньги, о приумножении которых он только и думает. Капитал ему достался по наследству, добыт неизвестно какими, но какими-то нечистыми средствами…»
Прослойки общества
В царской России зажиточные крестьяне появились после отмены крепостного права в 1861 году, при этом такая прослойка населения формировалась постепенно.
Согласно «Общему положению о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости», помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадебную оседлость», он же придомовый участок и полевой надел.
Земли полевого надела предоставлялись не лично крестьянам, а в коллективное пользование сельским обществам, которые могли распределять их между крестьянскими хозяйствами по своему усмотрению.
Как отмечал Энгельгард в «Письмах из деревни», многосемейные крестьяне, имеющие лошадей и исправные инструменты, легко отрабатывали положенную барщину, и даже могли заработать.
Чжао Цзельнь пояснил, что доход крестьян в России зависел от региона, доступности земли и условий, на которых они возделывали землю.
«Так как земледелие и продажа продуктов питания не являлись единственным потенциальным источником денег, крестьянский доход мог сильно различаться от хозяйства к хозяйству, но, скажем, что рамка от 50 до 200 рублей в год будет примерно описывать интересующий нас показатель», — отметил он.
Так, в черноземных областях, где была высокая плодородность, доходы могли быть выше, чем в северных регионах.
Чжао Цзелинь также напомнил, что отмена крепостного права стала, скорее, триггером экономического расслоения крестьян, а не фактором роста всеобщего благосостояния.
«Говоря о покупках крестьян, мы говорим, в первую очередь, о покупке вещей, необходимых для выживания и поддержания быта. Крестьяне могли приобрести необходимые для хозяйства товары: лошадей, плуги, семена, домашний скот. Более зажиточные крестьяне могли покупать землю, дополнительные орудия труда, даже нанимать батраков (бедных крестьян, продающих свой труд)», — пояснил историк.
Итак, большая часть крестьян тратилась на ежедневные нужды и уплату долгов или налогов. Также они покупали одежду, обувь, простые инструменты и предметы быта. Крестьянин, уехавший на заработки в город и отправлявший часть денег семье, редко мог позволить себе что-то, кроме оплаты питания и жилья — минимума, необходимого для выживания.
Однако в царской России даже зажиточные крестьяне считались бедным сословием. По данным экономиста Ларисы Матушевской, годовой доход зажиточного крестьянина был в разы меньше 1500 рублей. Таким образом, все затраты крестьянства были связаны в основном с работой.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».