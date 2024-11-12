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Bloomberg: Китай призывает фонды к более эффективному обслуживанию инвестиционного спроса

Китайский регулятор призвал фирмы, занимающиеся ценными бумагами, и управляющих активами эффективно удовлетворять спрос на инвестиции и финансирование, чтобы способствовать стабильному и здоровому развитию рынка капитала.

Марина Светлова
Автор Финансы Mail
Источник: AP 2024

Согласно опубликованному в воскресенье заявлению, председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая У Цин недавно провел совещания с представителями компаний, занимающихся ценными бумагами, а также государственных и частных фондов. Ву подчеркнул, что эти компании играют важную роль в дальнейшем углублении реформ на рынке капитала, пишет Bloomberg.

Фондовый рынок Китая остается крайне волатильным с конца сентября, когда ряд стимулирующих мер вызвал всплеск оптимизма, который сейчас ослабевает. В пятницу Пекин обнародовал программу на сумму 1,4 трлн долларов, направленную на смягчение долгового кризиса местных органов власти. Теперь инвесторы рассчитывают на дальнейшие меры политической поддержки.

Регулятор и участники совещаний договорились лучше координировать использование инструментов рынка капитала, таких как акционерное и долговое финансирование, слияния и поглощения и реструктуризация.

Кроме того, консультативный орган регулятора в пятницу провел заседание, чтобы обсудить такие темы, как пути продвижения местного рынка капитала и привлечение иностранных инвестиций. Об этом сообщается в отдельном заявлении, опубликованном в воскресенье.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».