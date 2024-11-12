Bloomberg: Китай призывает фонды к более эффективному обслуживанию инвестиционного спроса

Согласно опубликованному в воскресенье заявлению, председатель Комиссии по регулированию ценных бумаг Китая У Цин недавно провел совещания с представителями компаний, занимающихся ценными бумагами, а также государственных и частных фондов. Ву подчеркнул, что эти компании играют важную роль в дальнейшем углублении реформ на рынке капитала, пишет Bloomberg.