Биткоин подорожал на несколько тысяч долларов

По данным Coinglass, стремительный рост стоимости популярной монеты ведет к многомиллионным убыткам трейдеров, ставившим на падение курса. За минувшие 24 часа было ликвидировано более 200 миллионов в коротких позициях у представителей рынка, ждавших, что биткоин начнет дешеветь. Порядка 170 тысяч пользователей крупных криптовалютных бирж столкнулись с принудительными закрытиями позиций на 665 миллионов долларов, когда рынок пошел против их ставок.