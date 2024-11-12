Банк России ответил на публикацию депутата о снижении ключевой ставки

Ранее депутат от КПРФ Мария Прусакова написала в телеграм, что Набиуллина анонсировала понижение ключевой ставки с марта 2025 года, а также ее достижения уровня 2023 года.
«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.
В ЦБ добавили, что прогнозная траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров 25 октября.
«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».