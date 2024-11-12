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Банк России ответил на публикацию депутата о снижении ключевой ставки

Регулятор опроверг сообщение о том, что председатель ЦБ Эльвира Набиуллина спрогнозировала снижение ставки в 2025 году в ходе встречи с фракцией КПРФ. Соответствующее заявление публикует РБК.

Анастасия Селезнева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее депутат от КПРФ Мария Прусакова написала в телеграм, что Набиуллина анонсировала понижение ключевой ставки с марта 2025 года, а также ее достижения уровня 2023 года.

«Председатель Банка России, выступая перед фракцией КПРФ, не называла конкретных сроков изменения ключевой ставки. Траектория ставки будет определяться динамикой инфляции и инфляционных ожиданий», — говорится в сообщении.

В ЦБ добавили, что прогнозная траектория ключевой ставки опубликована в составе среднесрочного прогноза после заседания Совета директоров 25 октября.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».