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Аналитики выяснили, сколько россиян готовы сменить профессию

«Газета.Ru» опубликовала результаты опроса, проведенного финансовой платформой Webbankir. Выяснилось, что поменять сферу деятельности хотели бы 70% опрошенных, а 24,2% уже подыскивают варианты профессиональной переориентации.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: Image by Freepik

По этом, согласно результатам исследования, лишь 30% работников полностью довольны своей профессией.

На вопрос о том, насколько легко будет искать новую работу в случае необходимости, положительно ответили 35,6% опрошенных россиян. Напротив, 24,9% респондентов опасаются, что условия на возможной новой должности могут оказаться хуже. При этом 19,8% отметили необходимость дополнительного обучения для смены работы, а 19,7% считают, что им будет сложно найти новое место в принципе.

Что касается уровня производительности труда, 61,9% участников исследования считают, что она в России остается низкой. В то же время 27,2% полагают, что уровень производительности соответствует среднему уровню в других странах, тогда как 10,9% уверены, что он выше. Лично свою трудовую эффективность 37% оценивают как высокую, 55,3% как среднюю, и лишь 7,7% признают, что их производительность низка.

Кроме того, большинство опрошенных — 77,6% — указали на недостаток кадров в своей отрасли. Из числа выразивших озабоченность, 33,4% говорят о нехватке любых сотрудников, а 44,2% — лишь квалифицированных специалистов. Только 22,4% не испытывают сложностей с наличием кадров в своих сферах деятельности.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».