Аналитики выяснили, сколько россиян готовы сменить профессию

Что касается уровня производительности труда, 61,9% участников исследования считают, что она в России остается низкой. В то же время 27,2% полагают, что уровень производительности соответствует среднему уровню в других странах, тогда как 10,9% уверены, что он выше. Лично свою трудовую эффективность 37% оценивают как высокую, 55,3% как среднюю, и лишь 7,7% признают, что их производительность низка.