Адвокат объяснил, за что можно засудить управляющую компанию

В настоящее время в Госдуму внесен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях». В пояснительной записке указано, что некоторые компании, особенно в сфере ЖКУ предпочитают избегать проверок, чтобы скрыть нарушения. Это, как разъясняет адвокат, связано с тем, что штрафы за уклонение от проверки могут быть меньше, чем штрафы за выявленные нарушения.