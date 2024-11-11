Юрист рассказал, на сколько увеличатся зарплаты бюджетников в 2025 году

«В частности, для работников социальной сферы, таких как врачи, учителя, воспитатели и другие сотрудники учреждений образования и здравоохранения, ожидается увеличение зарплат на 13,2%. Государственные служащие, включая чиновников, также получат повышение зарплаты, однако их индексация составит 4,5%, что соответствует уровню ожидаемой инфляции», — уточнил Илья Русяев.
По словам юриста, зарплаты бюджетников повысят непосредственно с 1 января 2025 года. Он отметил, что в отдельных регионах повышение выплат начнется с 1 декабря 2024 года, если власти заранее примут соответствующие решения на уровне регионов.
Илья Русяев уточнил, что бюджетными служащими являются не только государственные служащие и сотрудники соцучреждений, но также преподаватели ВУЗов, работники спорта, науки и культуры. По словам юриста, в масштабах страны в бюджетной сфере трудятся около 33 млн человек.
«Кроме того, ожидается, что индексация зарплаты госслужащих будет ежегодной и продолжится после 2025 года, сохраняя уровень прироста на 4% в 2026 и 2027 годах. В ряде регионов страны для работников бюджетной сферы также предусмотрены стимулирующие выплаты, которые позволят компенсировать инфляцию и поддерживать уровень заработной платы в условиях роста цен», — подытожил Илья Русяев.
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