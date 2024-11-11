Юрист рассказал, на сколько увеличатся зарплаты бюджетников в 2025 году

Юрист Илья Русяев рассказал в беседе с NEWS.ru, что зарплаты бюджетных работников в следующем году увеличатся минимум на 13,2%. Как отметил эксперт, с января 2025 года также вырастет минимальный размер оплаты труда — до 22 440 рублей. По данным юриста, это больше, чем в 2024 году на 16,6%.