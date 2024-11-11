В России планируют сократить штат госорганов на 10%. Правительство запускает новый этап оптимизации государственной службы

Новый этап реформы может затронуть большее число госслужащих, которые заняты в территориальных органах федеральных ведомств. В них работает около 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в экономике России. В правительстве отмечают, что число сокращенных работников может оказаться больше, чем запланированные 10%. Это связано с активным внедрением цифровых технологий в некоторых регионах, что приводит к уменьшению спроса на услуги, требующие участия людей.