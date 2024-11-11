Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России планируют сократить штат госорганов на 10%. Правительство запускает новый этап оптимизации государственной службы

С 1 июля 2025 года планируется сокращение штата госслужащих на 10%, следует из материалов реформы, с которыми ознакомился Ъ. Зарплаты сокращаемых сотрудников могут быть направлены на повышение оплаты труда оставшихся. Цель изменений сделать госслужбу более эффективной и повысить ее оплату.

Источник: Reuters

Администрация Белого дома начала новый этап реформы госуправления, которая стартовала еще в 2019 году. Тогда в рамках реформы сокращениям на 10% подверглись центральные аппараты министерств и ведомств. Также была изменена система оплаты труда госслужащих.

Новый этап реформы может затронуть большее число госслужащих, которые заняты в территориальных органах федеральных ведомств. В них работает около 400 тыс. человек, или более 0,5% занятых в экономике России. В правительстве отмечают, что число сокращенных работников может оказаться больше, чем запланированные 10%. Это связано с активным внедрением цифровых технологий в некоторых регионах, что приводит к уменьшению спроса на услуги, требующие участия людей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Роботы придут на чиновничьи места».