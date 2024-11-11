В Иране заявили о завершении первого этапа интеграции платежных систем с РФ

ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Центральные банки Ирана и РФ завершили первый этап интеграции платежных систем двух стран «Шетаб» и «Мир», для граждан исламской республики стала доступна возможность снятия наличных в рублях с иранских карт на территории России. Об этом сообщил представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа в X.