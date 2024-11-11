Пресс-секретарь иранского Центробанка разместил на своей странице видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платежной системы «Шетаб» при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ. «Присоединение платежной системы Ирана (Шетаб) к платежной системе России (Мир)», — написал Гамари Вафа.
В Иране заявили о завершении первого этапа интеграции платежных систем с РФ
ДУБАЙ, 11 ноября. /ТАСС/. Центральные банки Ирана и РФ завершили первый этап интеграции платежных систем двух стран «Шетаб» и «Мир», для граждан исламской республики стала доступна возможность снятия наличных в рублях с иранских карт на территории России. Об этом сообщил представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа в X.