В Госдуме рассказали о льготах для работающих матерей-одиночек

«Женщина признается матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, отсутствует без вести, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится на длительном лечении в стационаре, отбывает наказание в местах лишения свободы или уклоняется от воспитания детей. Одинокие матери, воспитывающие самостоятельно детей до 14 лет, теперь могут рассчитывать на дополнительные трудовые гарантии», — уточнил депутат.
Как отметил Никита Чаплин привлечь одинокую мать к работе в ночь или в выходные дни могут только с письменного согласия женщины, если у нее нет противопоказаний по состоянию здоровья. Также парламентарий отметил, что матерей-одиночек нельзя уволить по инициативе работодателя, но есть исключения.
«Увольнение допускается исключительно в случае ликвидации организации, грубого нарушения трудовых обязанностей, проступков, связанных с материальными ценностями, подлога документов», — объяснил Никита Чаплин.
Депутат добавил, что одинокие матери имеют возможность воспользоваться правом получить 14 дополнительных календарных дней неоплачиваемого отпуска в год, подав соответствующее заявление. Это право, по его словам. должно быть включено в коллективный договор.
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