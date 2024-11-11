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В Госдуме рассказали о льготах для работающих матерей-одиночек

Депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал NEWS.ru, что одинокие матери вправе отказаться от работы в ночные смены, выходные дни и от командировок.

Виктория Воропаева
Автор Финансы Mail
Источник: РИА "Новости"

«Женщина признается матерью-одиночкой, если отец ребенка умер, отсутствует без вести, признан недееспособным, лишен родительских прав, находится на длительном лечении в стационаре, отбывает наказание в местах лишения свободы или уклоняется от воспитания детей. Одинокие матери, воспитывающие самостоятельно детей до 14 лет, теперь могут рассчитывать на дополнительные трудовые гарантии», — уточнил депутат.

Как отметил Никита Чаплин привлечь одинокую мать к работе в ночь или в выходные дни могут только с письменного согласия женщины, если у нее нет противопоказаний по состоянию здоровья. Также парламентарий отметил, что матерей-одиночек нельзя уволить по инициативе работодателя, но есть исключения.

«Увольнение допускается исключительно в случае ликвидации организации, грубого нарушения трудовых обязанностей, проступков, связанных с материальными ценностями, подлога документов», — объяснил Никита Чаплин.

Депутат добавил, что одинокие матери имеют возможность воспользоваться правом получить 14 дополнительных календарных дней неоплачиваемого отпуска в год, подав соответствующее заявление. Это право, по его словам. должно быть включено в коллективный договор.

«Данная информация носит исключительно информационный (ознакомительный) характер и не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией».