В Госдуме рассказали о льготах для работающих матерей-одиночек

Как отметил Никита Чаплин привлечь одинокую мать к работе в ночь или в выходные дни могут только с письменного согласия женщины, если у нее нет противопоказаний по состоянию здоровья. Также парламентарий отметил, что матерей-одиночек нельзя уволить по инициативе работодателя, но есть исключения.