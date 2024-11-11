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В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на декабрьском заседании

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Банк России не исключает повышения ключевой ставки на декабрьском заседании, но решение не предопределено, сообщил журналистам зампред регулятора Алексей Заботкин в Госдуме.

Источник: РИА "Новости"

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как-то, что совет директоров (ЦБ РФ — прим. ТАСС) допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — сказал он.

По словам Заботкина, октябрьские данные по инфляции, по росту кредита не сильно отличаются от сентябрьских, но информация последних двух недель указывает на то, что в ноябре — декабре может произойти замедление кредитной активности и если эти сигналы будут подтверждены, то ЦБ учтет их.