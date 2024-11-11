В ЦБ не исключили повышения ключевой ставки на декабрьском заседании

«Сигнал на декабрьское заседание, который был дан по итогам заседания в октябре, звучит как-то, что совет директоров (ЦБ РФ — прим. ТАСС) допускает возможность повышения ставки на ближайшем заседании. Но, хочу отметить, что даже этот сигнал не предопределяет декабрьское решение. Оно будет приниматься исходя из той картины экономики, которую совет директоров будет видеть на середину декабря», — сказал он.