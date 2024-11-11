Товарооборот РФ и Индии может превзойти объем 2023 года

МУМБАИ, 11 ноября. /ТАСС/. Товарооборот России и Индии по итогам 2024 года может превзойти результат 2023 года. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на российско-индийском бизнес-форуме, проходящем в Мумбаи. По итогам 2023 товарооборот России и Индии достиг $65,7 млрд.
По словам Мантурова, задача по развитию торговых связей, производственной и технологической кооперации между странами лежит на плечах бизнеса, и деловые круги России и Индии смотрят в одном направлении.
«Объективным показателем этого служат рекордные объемы товарооборота, на которые мы вышли в прошлом году. И есть все предпосылки уже в текущем году превзойти это достижение», — сказал российский первый вице-премьер.
При этом Мантуров отметил, что помимо количественного роста взаимной торговли важно диверсифицировать ее структуру: не только сбалансировать товарные потоки, но и увеличивать долю несырьевой, высокотехнологичной продукции.