Торги оставшегося от российского Google имущества не собрали ни одной заявки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Запланированные на ноябрь торги компьютерной и офисной техникой, хозяйственными принадлежностями и сувенирами российского подразделения Google, признанного банкротом, не состоялись: организаторам не пришло ни одной заявки на участие в них. Это следует из информации на «Федресурсе».
Конкурсный управляющий компании Валерий Таляровский в сентябре выставил три лота: «Компьютеры, компьютерная техника, устройства, средства коммуникации» со стартовой ценой 6,3 млн руб., «Офисное оборудование, мебель, бытовая техника, посуда, приспособления» за 6,25 млн руб. и «Хозяйственные принадлежности. Сувениры» за 2,19 млн руб. Старт торгов планировался на 7 ноября.
«Торги, назначенные на 07.11.2024 признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на участие в торгах», — сообщается в результатах их проведения. В связи с этим решено провести повторные торги по сниженным стартовым ценам.