Торги оставшегося от российского Google имущества не собрали ни одной заявки

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Запланированные на ноябрь торги компьютерной и офисной техникой, хозяйственными принадлежностями и сувенирами российского подразделения Google, признанного банкротом, не состоялись: организаторам не пришло ни одной заявки на участие в них. Это следует из информации на «Федресурсе».