Стоимость подсолнечного масла увеличивается вслед за пальмовым

В Новороссийске заметно выросли экспортные цены на российское подсолнечное масло. В начале ноября цены достигли 1,09 тысячи долларов за тонну, что на 11% больше, чем в октябре, и на 43,2% больше, чем в прошлом году. Стоимость продолжает стабильно увеличиваться, согласно данным «Совэкона», достигнув на минувшей неделе 1,1 тысячи долларов за тонну.