Стоимость подсолнечного масла увеличивается вслед за пальмовым

В Новороссийске заметно выросли экспортные цены на российское подсолнечное масло. В начале ноября цены достигли 1,09 тысячи долларов за тонну, что на 11% больше, чем в октябре, и на 43,2% больше, чем в прошлом году. Стоимость продолжает стабильно увеличиваться, согласно данным «Совэкона», достигнув на минувшей неделе 1,1 тысячи долларов за тонну.
Генеральный директор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что рост экспортных цен связан с увеличением мирового спроса на фоне биотопливных мандатов США и Индонезии. Эти меры создают дефицит предложения на внешнем рынке и способствуют резкому росту цен. «Ощущение дефицита вызывает легкую панику», — отмечает он.
Андрей Сизов из «Совэкона» добавляет, что уменьшение экспорта пальмового масла из Индонезии и ожидания плохого урожая в Малайзии также ведут к росту цен. «Растительные масла взаимозаменяемы, что стимулирует переход спроса на подсолнечное масло», — комментирует ситуацию Екатерина Захарова из Центра ценовых индексов.
Аналитики прогнозируют снижение урожая подсолнечника в России на 9,2% в текущем сельскохозяйственном году, что повлияет на экспортные объемы, ожидаемые в размере около 4 миллионов тонн. «Крупнейшими импортерами остаются Турция, Египет, Иран, Индия, Китай», — добавляет директор по развитию АПК и пищевой промышленности «Рексофта» Анастасия Вяликова.
Для внутреннего рынка введение экспортных пошлин может оказать стабилизирующий эффект. Внутренние цены на подсолнечное масло в России продолжают расти, достигнув 100,2 тысячи рублей за тонну, что на 26% выше по сравнению с началом сентября. Однако эксперты не ожидают значительного снижения экспортных объемов, несмотря на повышение пошлин, полагая, что производство масла в России становится более прибыльным из-за глобального роста цен.
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