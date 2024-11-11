Стало известно, чем грозят бывшим собственникам квартир долги по ЖКХ

Но Проданова призвала продавцов квартир не бояться долгов нового собственника, даже если в квитанции стоит ваша фамилия (особенно если на момент сделки были предоставлены все справки, подтверждающие отсутствие задолженности). Проданова добавила, что если решить вопрос о переоформлении лицевого счета с новым владельцем не получается, можно самому обратиться в ресурсоснабжающие организации, управляющую компанию с паспортом, договором купли-продажи и выпиской из ЕГРН. После передачи необходимой информации счет будет закрыт и дальнейшие расчеты будут вестись уже исключительно с новым владельцем, заключила экономист. По ее словам, долг за коммуналку будет платить новый собственник.