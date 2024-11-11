Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Совкомбанк за девять месяцев сократил чистую прибыль по РСБУ на 57%

Показатель составил 35,57 млрд рублей.

Источник: Агентство «Москва»

МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Совкомбанк за девять месяцев 2024 года сократил чистую прибыль по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) на 57,66%, до 35,57 млрд рублей, следует из опубликованной отчетности.

За январь — сентябрь 2023 года банк получил 84 млрд рублей чистой прибыли.

Активы банка за отчетный период выросли на 13,07%, до 3,59 трлн рублей Обязательные резервы составили 10,59 млрд рублей, годом ранее они были на уровне 4,52 млрд рублей.

Средства клиентов увеличились год к году на 8,2%, с 2,54 трлн рублей до 2,7 трлн рублей Чистые процентные доходы за девять месяцев 2024 года составили 60 млрд рублей против 75,11 млрд рублей за тот же период 2023 года.