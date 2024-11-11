Совкомбанк за девять месяцев сократил чистую прибыль по РСБУ на 57%

Средства клиентов увеличились год к году на 8,2%, с 2,54 трлн рублей до 2,7 трлн рублей Чистые процентные доходы за девять месяцев 2024 года составили 60 млрд рублей против 75,11 млрд рублей за тот же период 2023 года.