Ситуацию в Китае назвали угрозой для цен на нефть

Впрочем, главным фактором, влияющим на цены на нефть в материале называется приход к власти в США Дональда Трампа. В зависимости от того, куда он направит свои основные усилия, изменится и ситуация на рынке. Если он начнет новую торговую войну с Китаем, то спрос резко сократится, и цены пойдут вниз. Если же будут введены жесткие меры против Ирана, то напротив, может возникнуть дефицит сырья в мире. Кроме того, больше значение имеет состояния нефтяной промышленности самих США.