Сбербанк существенно нарастил чистую прибыль

До этого годовой объем сделок Сбербанка в сегменте партнерского финансирования превысил 22 тысячи. Исламский банкинг отличает запрет на вознаграждение по финансовым сделкам в виде процентной ставки, установленный правилами шариата. Он построен на принципе партнерства банка и его клиентов в распределении прибыли и убытка и поэтому его называют партнерским финансированием.