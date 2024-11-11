«Русский стандарт»: россияне в октябре продавали доллары чаще, чем покупали

«Выбирая между долларом и евро, россияне в валютообмене предпочитают первое. По данным банка “Русский стандарт”, в октябре число конвертаций долларов оказалось в 2,4 раза больше, чем евро. При этом наличные доллары в октябре на 12% чаще продавали, чем покупали. Евро также чаще продавали, чем покупали — на 39%, соответственно», — указано исследовании.
Говоря о продажах евро онлайн, эксперты выяснили, что россияне онлайн продавали на 78% чаще, чем покупали. Также в исследовании отмечается, что общий средний чек одной валютообменной операции с долларами в октябре составил 500$, а с евро — €443.
Исследование также показало, что в октябре доля наличного валютообмена значительно увеличилась относительно сентября. Отмечается, что соотношение в пользу офлайна в октябре составило 91% против 9% у безналичных конвертаций. Однако, в сентябре по сумме операций у офлайна было всего 70%, а у онлайна 30%.
«В начале месяца давление на рубль оказывал глобальный рост доллара на фоне роста геополитических рисков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Поддержку курсу рублю продолжали оказывать нефтяные цены. Однако одно из главных событий октября — повышение ключевой ставки до 21% на фоне текущей инфляционной обстановки. Ее рост — безусловно фактор поддержки рубля, но основным драйвером курса остается экспортно-импортный баланс. В базовом сценарии ожидаем ослабление рубля до уровней 97−98 рублей за доллар к концу года. На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля», — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.
В рамках исследования экспертами банка были изучены объемы, средние чеки и количество наличных и безналичных валютообменных операций в банке «Русский стандарт» в октябре и сентябре 2024 года.