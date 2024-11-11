«Русский стандарт»: россияне в октябре продавали доллары чаще, чем покупали

«В начале месяца давление на рубль оказывал глобальный рост доллара на фоне роста геополитических рисков из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также продолжающееся давление на торговый баланс в российской экономике. Поддержку курсу рублю продолжали оказывать нефтяные цены. Однако одно из главных событий октября — повышение ключевой ставки до 21% на фоне текущей инфляционной обстановки. Ее рост — безусловно фактор поддержки рубля, но основным драйвером курса остается экспортно-импортный баланс. В базовом сценарии ожидаем ослабление рубля до уровней 97−98 рублей за доллар к концу года. На фоне роста геополитической неопределенности и результатов выборов президента в США возможна повышенная волатильность курса рубля», — отмечает директор департамента операций на финансовых рынках банка «Русский стандарт» Максим Тимошенко.