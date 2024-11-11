МОСКВА, 11 ноября. /ТАСС/. Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты «Услуги общественного питания. Рекомендации по разработке, оформлению и содержанию винных карт», сообщает Роскачество. Согласно стандарту, доля российских вин в винных картах кафе и ресторанов должна составлять не менее 20%.
«Крайне важно, что в документе отмечены особенности винной карты российской винодельческой продукции, а также даны рекомендации по количеству наименований российской винодельческой продукции в винных картах предприятия — 20% от общего количества наименований вин. Разработка стандарта проводилась экспертным сообществом, и мы уверены, что следование рекомендациям данного ГОСТа позволит повысить уровень осведомленности граждан страны о продукции, в том числе российского производства», — отметил глава Росстандарта Антон Шалаев, слова которого приводятся в сообщении.
Стандарт разработан Роскачеством и Федерацией рестораторов и отельеров. При его разработке учтены предложения и замечания Российской ассоциации сомелье, Ассоциации виноградарей и виноделов России.
В ГОСТ описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. Также в винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции — обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. «Отдельный раздел стандарта посвящен особенностям винной карты российской винодельческой продукции. Она должна быть указана перед всеми другими странами и регионами или быть отмечена специальными пометками», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
Кроме того, стандарт дает рекомендации по оформлению, обновлению и составлению винных карт. За предприятиями общественного питания оставлено право самостоятельно разрабатывать структуру винной карты, иметь приложения со специальными позициями, например, винами недели, месяца или сезона, банкетным приложением или приложением для летних веранд и сезонных залов обслуживания.
«Разработка и утверждение национального стандарта даст возможность более масштабного продвижения российских вин и повышения качества винодельческих хозяйств, и когда будет вложено большее количество ресурсов в винодельческую отрасль, мы получим высококачественные и доступные вина отечественного производства», — приводится в сообщении слова председателя технического комитета по стандартизации «Продукция и услуги общественного питания», президента Федерации рестораторов и отельеров России Игоря Бухарова.