Росстандарт утвердил ГОСТ на винные карты

В ГОСТ описаны классические и авторские винные карты, отражены рекомендации по расположению алкогольной продукции в основных разделах классической винной карты и по описанию алкогольной продукции. Также в винной карте рекомендуется указывать наименование алкогольной продукции — обязательно на русском языке, название производителя, виноградо-винодельческой зоны/района, страны происхождения, год урожая, а также объем и стоимость продукции. «Отдельный раздел стандарта посвящен особенностям винной карты российской винодельческой продукции. Она должна быть указана перед всеми другими странами и регионами или быть отмечена специальными пометками», — сообщила заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.