Олбани
Новости
Экономика
Курсы
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

Центральные банки Ирана и России завершили первый этап интеграции платежных систем, в рамках которого российская «Мир» была официально подключена к иранской Shetab, сообщает агентство Tasnim. Интеграция проходит в три этапа. После второго российские туристы смогут получать наличные по карте «Мир» в банкоматах Ирана.

Источник: Reuters

Сегодня в Тегеране в присутствии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной состоялась церемония запуска первого этапа. Представитель иранского ЦБ Мостафа Гамари Вафа на странице в соцсети X представил итоги первого этапа. Он разместил видеозапись, на которой показан процесс снятия наличных с иранской карты платежной системы Shetab при помощи телефона с технологией NFC с банкомата ВТБ.

О первых договоренностях Ирана и РФ по картам «Мир» сообщалось в 2022 году. В 2023 году были заключены двусторонние соглашения. Кроме Ирана, «Мир» планируют внедрить Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Маврикий. При этом некоторые страны и банки прекратили работу с картами «Мир» из-за рисков вторичных санкций.