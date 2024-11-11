Российскую платежную систему «Мир» подключили к иранской Shetab

О первых договоренностях Ирана и РФ по картам «Мир» сообщалось в 2022 году. В 2023 году были заключены двусторонние соглашения. Кроме Ирана, «Мир» планируют внедрить Египет, Монголия, Индия, Шри-Ланка, Индонезия, Маврикий. При этом некоторые страны и банки прекратили работу с картами «Мир» из-за рисков вторичных санкций.