Россиянам рассказали, как сэкономить сотни тысяч рублей на ремонте квартиры

По его словам, можно также отказаться от отделки зоны за встроенными шкафами, и вместо обоев там оставить штукатурку или нанести бюджетную краску. Это сэкономит до 20 тыс. рублей. А при обустройстве балкона Никитин рекомендовал отказаться от его утепления, если не планируется объединение с комнатой, что позволит сберечь от 35 тыс. рублей.